Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz knickt am Vormittag ein

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Das Papier von Volkswagen (VW) vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 5,5 Prozent auf 82,68 EUR abwärts.

Das Papier von Volkswagen (VW) vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 5,5 Prozent auf 82,68 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 81,68 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 83,10 EUR. Von der Volkswagen (VW) vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 140.530 Stück gehandelt.

Am 09.04.2024 markierte das Papier bei 127,95 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit einem Kursplus von 54,75 Prozent wieder erreichen. Am 29.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 78,86 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,62 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Volkswagen (VW) vz-Aktionäre betrug im Jahr 2024 6,36 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 7,18 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 119,44 EUR an.

Am 11.03.2025 lud Volkswagen (VW) vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Volkswagen (VW) vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,25 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 9,31 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 87,38 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 87,18 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 30.04.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Volkswagen (VW) vz-Anleger Experten zufolge am 06.05.2026 werfen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 23,99 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie belaufen.

