Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz reagiert am Mittag positiv

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Volkswagen (VW) vz-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Um 11:48 Uhr ging es für das Volkswagen (VW) vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 105,15 EUR. In der Spitze legte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 105,30 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 103,65 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 208.174 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 128,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.04.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,30 Prozent. Am 29.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 78,86 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 33,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 9,06 EUR an Volkswagen (VW) vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,47 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 111,71 EUR an.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 30.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,42 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 7,76 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 78,48 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Volkswagen (VW) vz 78,85 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Volkswagen (VW) vz am 11.03.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 17.03.2026 dürfte Volkswagen (VW) vz die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Volkswagen (VW) vz ein EPS in Höhe von 22,02 EUR in den Büchern stehen haben wird.

