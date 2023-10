Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz fällt am Dienstagnachmittag

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,1 Prozent auf 107,78 EUR nach.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 107,78 EUR. Der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 107,28 EUR nach. Bei 108,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Volkswagen (VW) vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 226.859 Stück gehandelt.

Am 15.11.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 144,98 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 34,51 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 104,48 EUR am 08.09.2023. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie 3,06 Prozent sinken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 154,27 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 27.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Volkswagen (VW) vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,48 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,42 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) vz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,12 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 80.059,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 69.543,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Volkswagen (VW) vz-Bilanz für Q3 2023 wird am 26.10.2023 erwartet. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 25.10.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 30,41 EUR je Aktie in den Volkswagen (VW) vz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Preiswerter als Teslas Model 3: Diese Elektroautos der Konkurrenz könnten Tesla das Geschäft vermiesen

Verluste in Europa: Euro STOXX 50 beendet die Sitzung weit in der Verlustzone

Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein