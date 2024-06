Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Zuletzt ging es für die Volkswagen (VW) vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 114,40 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für die Volkswagen (VW) vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 114,40 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 114,30 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 114,75 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 24.200 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Am 15.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 133,42 EUR. 16,63 Prozent Plus fehlen der Volkswagen (VW) vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 97,83 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 16,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,18 EUR. Im Vorjahr erhielten Volkswagen (VW) vz-Aktionäre 9,06 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Volkswagen (VW) vz-Aktie wird bei 145,56 EUR angegeben.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Volkswagen (VW) vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,52 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 8,40 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 75,46 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 76,20 Mrd. EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Volkswagen (VW) vz am 01.08.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 24.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Volkswagen (VW) vz.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 29,86 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Handel in Frankfurt: DAX letztendlich mit Zuschlägen

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zum Ende des Montagshandels in Rot

Börse Europa in Grün: Anleger lassen Euro STOXX 50 zum Handelsende steigen