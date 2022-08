Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Donnerstagnachmittag gesucht

Das Papier von Volkswagen (VW) vz konnte um 04:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 144,64 EUR. Im Tageshoch stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 148,90 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 144,48 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 666.922 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Am 14.08.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 210,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Volkswagen (VW) vz-Aktie 31,16 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 120,56 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.07.2022). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,97 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 211,07 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Volkswagen (VW) vz gewährte am 28.07.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,46 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 9,70 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Volkswagen (VW) vz im vergangenen Quartal 69.543,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Volkswagen (VW) vz 67.293,00 EUR umsetzen können.

Die Volkswagen (VW) vz-Bilanz für Q3 2022 wird am 27.10.2022 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz am 26.10.2023.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 34,03 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

