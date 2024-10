Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz legt am Freitagvormittag zu

Blick auf Volkswagen (VW) vz-Kurs

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Volkswagen (VW) vz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 91,68 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 91,68 EUR. In der Spitze gewann die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 92,00 EUR. Bei 91,52 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 15.077 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Am 04.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 128,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 40,27 Prozent hinzugewinnen. Am 10.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 87,72 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 4,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Volkswagen (VW) vz-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 9,06 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 7,39 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 119,90 EUR.

Am 01.08.2024 hat Volkswagen (VW) vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 6,21 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 6,48 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) vz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,10 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 83,34 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 80,06 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Volkswagen (VW) vz wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 30.10.2024 vorlegen. Am 29.10.2025 wird Volkswagen (VW) vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2024 23,96 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zeigt sich schlussendlich schwächer

VW-Aktie dennoch schwächer: Volkswagen erhöht US-Absatz trotz schwachem Verkauf des ID.4

Zurückhaltung in Europa: So performt der Euro STOXX 50 am Mittag