Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Nachmittag im Aufwind

Das Papier von Volkswagen (VW) vz konnte um 04:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 4,4 Prozent auf 133,60 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 134,44 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 128,52 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.188.016 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (195,54 EUR) erklomm das Papier am 05.11.2021. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Volkswagen (VW) vz-Aktie 31,68 Prozent zulegen. Bei 120,56 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.07.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit einem Verlust von 10,82 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 200,13 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 28.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 3,90 EUR gegenüber 5,51 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 24,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 70.712,00 EUR umgesetzt, gegenüber 56.931,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 14.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 33,89 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel L Photo and Video / Shutterstock.om