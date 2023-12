Volkswagen (VW) vz Aktie News: Anleger greifen bei Volkswagen (VW) vz am Nachmittag zu

So bewegt sich Volkswagen (VW) vz

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Volkswagen (VW) vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 107,74 EUR nach oben.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 107,74 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 107,88 EUR. Bei 106,92 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Volkswagen (VW) vz-Aktie belief sich zuletzt auf 389.874 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.03.2023 bei 143,20 EUR. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 32,91 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.10.2023 bei 97,83 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit einem Verlust von 9,20 Prozent wieder erreichen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 137,90 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Volkswagen (VW) vz gewährte am 26.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Volkswagen (VW) vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,76 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,36 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 78.845,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 70.712,00 EUR in den Büchern standen.

Volkswagen (VW) vz wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 12.03.2024 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 30,31 EUR je Aktie in den Volkswagen (VW) vz-Büchern.

