Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz stabilisiert sich am Nachmittag

Volkswagen (VW) vz im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagnachmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Kaum Ausschläge verzeichnete die Volkswagen (VW) vz-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 107,86 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr bei 107,86 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 108,10 EUR an. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 107,04 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 107,36 EUR. Von der Volkswagen (VW) vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 325.878 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 143,20 EUR erreichte der Titel am 03.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 32,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 97,83 EUR fiel das Papier am 26.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 10,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 137,90 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Am 26.10.2023 lud Volkswagen (VW) vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,76 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 70.712,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 78.845,00 EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 12.03.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 30,31 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX beendet die Montagssitzung in der Verlustzone

Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich leichter

Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX zum Handelsende fester