Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittag gesucht

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 94,44 EUR.

Das Papier von Volkswagen (VW) vz legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 94,44 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 94,66 EUR an. Bei 93,24 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 336.825 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (128,60 EUR) erklomm das Papier am 05.04.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 36,17 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.11.2024 bei 78,86 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 9,06 EUR an Volkswagen (VW) vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,34 EUR aus. Analysten bewerten die Volkswagen (VW) vz-Aktie im Durchschnitt mit 111,43 EUR.

Am 30.10.2024 hat Volkswagen (VW) vz die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,42 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 7,76 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Volkswagen (VW) vz im vergangenen Quartal 78,48 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Volkswagen (VW) vz 78,85 Mrd. EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 11.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Volkswagen (VW) vz-Anleger Experten zufolge am 17.03.2026 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 22,04 EUR fest.

