Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz präsentiert sich am Mittag stärker

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Volkswagen (VW) vz. Das Papier von Volkswagen (VW) vz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 3,4 Prozent auf 109,15 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 3,4 Prozent im Plus bei 109,15 EUR. In der Spitze gewann die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 109,25 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 107,50 EUR. Zuletzt wechselten 750.085 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 128,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.04.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,82 Prozent über dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie. Bei einem Wert von 78,86 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.11.2024). Mit einem Kursverlust von 27,75 Prozent würde die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2023 9,06 EUR an Volkswagen (VW) vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,47 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Volkswagen (VW) vz-Aktie wird bei 111,71 EUR angegeben.

Am 30.10.2024 hat Volkswagen (VW) vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,42 EUR. Im Vorjahresviertel waren 7,76 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 78,48 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 78,85 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Volkswagen (VW) vz am 11.03.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Volkswagen (VW) vz-Anleger Experten zufolge am 17.03.2026 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 22,02 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

