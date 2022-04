Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittag Verlust reich

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 2,1 Prozent im Minus bei 153,42 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gab in der Spitze bis auf 152,02 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 156,08 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 438.924 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Bei 249,70 EUR markierte der Titel am 07.04.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 62,76 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Volkswagen (VW) vz-Aktie. Am 08.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 131,30 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 14,42 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 239,77 EUR.

Volkswagen (VW) vz gewährte am 04.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,94 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 13,89 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,97 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 67,40 Milliarden EUR, während im Vorjahreszeitraum 63,60 Milliarden EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2022 dürfte Volkswagen (VW) vz am 04.05.2022 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2022-Bilanz auf den 14.03.2023.

Experten gehen davon aus, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2023 33,83 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Tesla-Aktie: Darum ist Tesla seinen Konkurrenten auf dem Elektroauto-Markt weit voraus

VW-Aktie tiefer: Chipmangel sorgt bei Volkswagen für starken Absatzdämpfer auf dem US-Automarkt

BMW-Aktie gewinnt: BMW in den USA mit Absatzplus im ersten Quartal - US-Absatz von Porsche rückläufig

Ausgewählte Hebelprodukte auf Volkswagen (VW) St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Volkswagen (VW) St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Volkswagen (VW) St.

Bildquellen: FotograFFF / Shutterstock.com