Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Volkswagen (VW) vz im Blick

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Volkswagen (VW) vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 93,22 EUR abwärts.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 93,22 EUR. Die Abwärtsbewegung der Volkswagen (VW) vz-Aktie ging bis auf 92,52 EUR. Bei 94,68 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 656.566 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 128,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.04.2024). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit einem Kursplus von 37,95 Prozent wieder erreichen. Am 05.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 92,20 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,09 Prozent.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 9,06 EUR an Volkswagen (VW) vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 8,50 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 134,70 EUR an.

Am 01.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,21 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Volkswagen (VW) vz ein EPS von 6,48 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 83,34 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 80,06 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Volkswagen (VW) vz-Bilanz für Q3 2024 wird am 30.10.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 29.10.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Volkswagen (VW) vz ein EPS in Höhe von 28,92 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

