Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz tendiert am Freitagvormittag tiefer

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Volkswagen (VW) vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 94,10 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 94,10 EUR. Die Abwärtsbewegung der Volkswagen (VW) vz-Aktie ging bis auf 94,10 EUR. Mit einem Wert von 94,94 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 25.462 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.04.2024 bei 128,60 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 36,66 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Volkswagen (VW) vz-Aktie. Bei 92,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Volkswagen (VW) vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 9,06 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 8,52 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 129,70 EUR.

Volkswagen (VW) vz gewährte am 01.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,21 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 6,48 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,10 Prozent auf 83,34 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 80,06 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 30.10.2024 dürfte Volkswagen (VW) vz Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 29.10.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie in Höhe von 28,44 EUR im Jahr 2024 aus.

