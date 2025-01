Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Vormittag mit Verlusten

Volkswagen (VW) vz im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 89,02 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 89,02 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Volkswagen (VW) vz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 88,86 EUR aus. Bei 89,52 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Volkswagen (VW) vz-Aktie belief sich zuletzt auf 38.589 Aktien.

Bei 128,60 EUR erreichte der Titel am 04.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 44,46 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.11.2024 bei 78,86 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,41 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,41 EUR. Im Vorjahr erhielten Volkswagen (VW) vz-Aktionäre 9,06 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 110,20 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Am 30.10.2024 legte Volkswagen (VW) vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Das EPS belief sich auf 2,42 EUR gegenüber 7,76 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Volkswagen (VW) vz mit einem Umsatz von insgesamt 78,48 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 78,85 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,47 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 18.03.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 22,32 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

XPeng-Aktie und VW-Aktie im Aufwind: XPeng und VW wollen großes Ladenetz in China errichten

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 beendet den Handel mit Gewinnen

VW-Aktie steigt: Volkswagen steigert Verkäufe der Marke VW auf dem US-Markt