Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Freitagvormittag mit negativen Vorzeichen

Der Volkswagen (VW) vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:22 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 131,50 EUR. Die Abwärtsbewegung der Volkswagen (VW) vz-Aktie ging bis auf 131,32 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 131,82 EUR. Bisher wurden heute 22.127 Volkswagen (VW) vz-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 208,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 27.10.2021 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 36,89 Prozent hinzugewinnen. Am 05.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 120,56 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 9,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 211,60 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Volkswagen (VW) vz am 28.07.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 7,46 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 9,70 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,34 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 69.543,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 67.293,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2022 terminiert. Volkswagen (VW) vz dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 26.10.2023 präsentieren.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Volkswagen (VW) vz-Gewinn in Höhe von 34,36 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Porsche-Aktie legt zu: Porsche-AG-Aktie nach Börsengang massiv durch Banken gestützt - Börsenwert von VW überstiegen

VW-Aktie in Grün: Volkswagen will offenbar China-Joint-Venture für Software gründen

TRATON, Renault und Co.: Lkw-Käufer hoffen nach BGH-Urteil auf Schadenersatz

