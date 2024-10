Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Nachmittag im Minus

Volkswagen (VW) vz im Fokus

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 93,78 EUR abwärts.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 93,78 EUR. Bei 93,46 EUR markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 94,22 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 203.275 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Am 04.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 128,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 37,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 87,72 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie 6,46 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 7,43 EUR. Im Vorjahr hatte Volkswagen (VW) vz 9,06 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 119,90 EUR an.

Am 01.08.2024 äußerte sich Volkswagen (VW) vz zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 6,21 EUR. Im letzten Jahr hatte Volkswagen (VW) vz einen Gewinn von 6,48 EUR je Aktie eingefahren. Volkswagen (VW) vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 83,34 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 80,06 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 30.10.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 29.10.2025.

In der Volkswagen (VW) vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 24,05 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

