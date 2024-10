Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz wird am Montagvormittag ausgebremst

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 93,78 EUR abwärts.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,2 Prozent auf 93,78 EUR ab. In der Spitze büßte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 93,76 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 94,22 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 18.532 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Am 04.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 128,60 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 37,13 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 87,72 EUR. Dieser Wert wurde am 10.09.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,46 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 9,06 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 7,43 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 119,90 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Volkswagen (VW) vz am 01.08.2024. In Sachen EPS wurden 6,21 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Volkswagen (VW) vz 6,48 EUR je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Volkswagen (VW) vz 83,34 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 80,06 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Volkswagen (VW) vz-Bilanz für Q3 2024 wird am 30.10.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 29.10.2025.

In der Volkswagen (VW) vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 24,05 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

