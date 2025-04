Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz macht am Nachmittag Boden gut

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Volkswagen (VW) vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,4 Prozent auf 85,86 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Volkswagen (VW) vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,4 Prozent auf 85,86 EUR zu. In der Spitze gewann die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 91,90 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 89,92 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.397.675 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Am 11.04.2024 markierte das Papier bei 126,75 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 47,62 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Volkswagen (VW) vz-Aktie. Am 29.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 78,86 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit einem Verlust von 8,15 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten Volkswagen (VW) vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,36 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 7,09 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 118,50 EUR.

Volkswagen (VW) vz veröffentlichte am 11.03.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,25 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 9,31 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Volkswagen (VW) vz mit einem Umsatz von insgesamt 87,38 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 87,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,22 Prozent gesteigert.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Volkswagen (VW) vz wird am 30.04.2025 gerechnet. Die Veröffentlichung der Volkswagen (VW) vz-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 06.05.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 23,61 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

