Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Donnerstagvormittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Volkswagen (VW) vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 113,44 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste um 09:05 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 113,44 EUR. Im Tief verlor die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 113,28 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 113,74 EUR. Von der Volkswagen (VW) vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 54.249 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.03.2023 bei 143,20 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 26,23 Prozent Luft nach oben. Am 26.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 97,83 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,76 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 137,90 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Volkswagen (VW) vz am 26.10.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 7,76 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,36 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 78.845,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 70.712,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 12.03.2024 terminiert.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 30,31 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

