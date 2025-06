Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Montagvormittag mit roter Tendenz

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 91,28 EUR ab.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 91,28 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 91,18 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 91,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Volkswagen (VW) vz-Aktien beläuft sich auf 29.185 Stück.

Am 11.03.2025 markierte das Papier bei 114,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 25,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 29.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 78,86 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,61 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 6,36 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,26 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 113,80 EUR.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 3,65 EUR gegenüber 6,52 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Volkswagen (VW) vz mit einem Umsatz von insgesamt 77,56 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 75,46 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,78 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 25.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 23.07.2026 wird Volkswagen (VW) vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 20,61 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

