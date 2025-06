Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 verliert

Index-Performance im Fokus

Aktuell agieren die Anleger in Paris vorsichtiger.

Am Montag notiert der CAC 40 um 12:09 Uhr via Euronext 0,07 Prozent leichter bei 7.799,14 Punkten. Damit kommen die im CAC 40 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,347 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der CAC 40 0,110 Prozent tiefer bei 7.796,26 Punkten, nach 7.804,87 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des CAC 40 betrug 7.812,73 Punkte, das Tagestief hingegen 7.784,67 Zähler.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Der CAC 40 lag noch vor einem Monat, am 09.05.2025, bei 7.743,75 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wies am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, einen Wert von 8.120,80 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 notierte am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, bei 8.001,80 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 5,48 Prozent aufwärts. Das CAC 40-Jahreshoch steht derzeit bei 8.257,88 Punkten. Bei 6.763,76 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Diese CAC 40-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Airbus SE-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Euronext 41.884 Aktien gehandelt. Die Hermès (Hermes International)-Aktie weist im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 243,223 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Fokus

Unter den CAC 40-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 3,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Carrefour-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,06 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net