Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Mittag stärker

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Airbus SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 184,08 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 184,08 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Airbus SE-Aktie bei 184,68 EUR. Bei 184,34 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 95.321 Airbus SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.07.2025 bei 186,94 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,55 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 09.10.2024 Kursverluste bis auf 124,74 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbus SE-Aktie 47,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,73 EUR. Im Vorjahr erhielten Airbus SE-Aktionäre 2,00 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 189,67 EUR für die Airbus SE-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbus SE am 30.04.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,01 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,76 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 13,54 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,83 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Am 30.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 05.08.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 6,46 EUR je Airbus SE-Aktie.

