Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE verbilligt sich am Dienstagmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Airbus SE. Das Papier von Airbus SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,2 Prozent auf 183,74 EUR abwärts.

Das Papier von Airbus SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 183,74 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Airbus SE-Aktie bis auf 183,24 EUR ein. Bei 185,24 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 31.327 Airbus SE-Aktien umgesetzt.

Am 18.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 186,94 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,74 Prozent hinzugewinnen. Am 09.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 124,74 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbus SE-Aktie mit einem Verlust von 32,11 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 2,00 EUR an Airbus SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,73 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 189,67 EUR für die Airbus SE-Aktie.

Am 30.04.2025 legte Airbus SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,01 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,76 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 13,54 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 12,83 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.07.2025 veröffentlicht. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 05.08.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbus SE einen Gewinn von 6,46 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

