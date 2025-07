Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Nachmittag mit roter Tendenz

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Airbus SE. Zuletzt ging es für die Airbus SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,0 Prozent auf 180,38 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 3,0 Prozent auf 180,38 EUR. Im Tief verlor die Airbus SE-Aktie bis auf 180,28 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 185,24 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 121.786 Airbus SE-Aktien umgesetzt.

Am 18.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 186,94 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,64 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 124,74 EUR ab. Mit Abgaben von 30,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Airbus SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,73 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 189,67 EUR.

Airbus SE gewährte am 30.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,01 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,76 EUR je Aktie erzielt worden. Airbus SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13,54 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 12,83 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Airbus SE wird am 30.07.2025 gerechnet. Airbus SE dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.08.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,46 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

