Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Freitagnachmittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 92,40 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 92,40 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie sank bis auf 92,28 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 92,62 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 267.984 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 114,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.06.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 24,03 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 78,86 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.11.2024). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 17,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,26 EUR. Im Vorjahr hatte Volkswagen (VW) vz 6,36 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 113,80 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Volkswagen (VW) vz am 30.04.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,65 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,52 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Volkswagen (VW) vz 77,56 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 75,46 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.07.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der Volkswagen (VW) vz-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 23.07.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie in Höhe von 20,61 EUR im Jahr 2025 aus.

