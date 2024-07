Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz tritt am Dienstagmittag auf der Stelle

Notierung im Blick

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz zeigt sich am Dienstagmittag ohne große Bewegung. Zum Vortag unverändert notierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 106,80 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Volkswagen (VW) vz-Aktie um 11:48 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 106,80 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 107,25 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 106,10 EUR. Bei 106,25 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 147.204 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 128,60 EUR erreichte der Titel am 04.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,41 Prozent über dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 97,83 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,40 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Volkswagen (VW) vz-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 9,06 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,04 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 141,00 EUR aus.

Am 30.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,52 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 8,40 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 75,46 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 76,20 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 01.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 24.07.2025.

Experten gehen davon aus, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2024 30,58 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

