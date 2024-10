Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz gibt am Nachmittag ab

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 93,26 EUR nach.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,2 Prozent auf 93,26 EUR nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 92,84 EUR. Bei 93,18 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 253.380 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 04.04.2024 auf bis zu 128,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Volkswagen (VW) vz-Aktie 37,89 Prozent zulegen. Am 10.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 87,72 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie 5,94 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 7,35 EUR. Im Vorjahr hatte Volkswagen (VW) vz 9,06 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 119,90 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 01.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,21 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,48 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Volkswagen (VW) vz mit einem Umsatz von insgesamt 83,34 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 80,06 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,10 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2024 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 29.10.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2024 24,21 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

