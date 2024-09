Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittwochnachmittag auf grünem Terrain

Notierung im Blick

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Volkswagen (VW) vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 89,32 EUR nach oben.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 89,32 EUR. Kurzfristig markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 90,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 88,30 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 490.118 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Am 04.04.2024 markierte das Papier bei 128,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 43,98 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.09.2024 (87,72 EUR). Mit einem Kursverlust von 1,79 Prozent würde die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 9,06 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 8,53 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 129,20 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 01.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,21 EUR gegenüber 6,48 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,10 Prozent auf 83,34 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 80,06 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 30.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 29.10.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 28,45 EUR je Aktie in den Volkswagen (VW) vz-Büchern.

