Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Vormittag mit Aufschlag

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Volkswagen (VW) vz-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Das Papier von Volkswagen (VW) vz legte um 09:05 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 107,85 EUR. Bei 107,85 EUR erreichte die Volkswagen (VW) vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 107,55 EUR. Von der Volkswagen (VW) vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 18.407 Stück gehandelt.

Bei 128,60 EUR erreichte der Titel am 04.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 16,14 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 97,83 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 9,06 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 8,87 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Volkswagen (VW) vz-Aktie wird bei 139,80 EUR angegeben.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,52 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 8,40 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) vz in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,97 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 75,46 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 76,20 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 01.08.2024 erwartet. Volkswagen (VW) vz dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 24.07.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2024 30,07 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

