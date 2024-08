Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz tendiert am Montagmittag auf rotem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 93,84 EUR.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 93,84 EUR. Im Tief verlor die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 93,70 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 94,22 EUR. Bisher wurden heute 126.545 Volkswagen (VW) vz-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 128,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.04.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 37,04 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 92,20 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 1,75 Prozent würde die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 8,48 EUR, nach 9,06 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 134,70 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Volkswagen (VW) vz am 01.08.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,21 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,48 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 83,34 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 80,06 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Volkswagen (VW) vz am 30.10.2024 vorlegen. Am 29.10.2025 wird Volkswagen (VW) vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2024 28,81 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

