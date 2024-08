Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Montagvormittag in Grün

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 94,14 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 94,14 EUR. Bei 94,28 EUR markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 94,22 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 18.061 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Bei 128,60 EUR markierte der Titel am 04.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 36,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.08.2024 (92,20 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,06 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Volkswagen (VW) vz-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 9,06 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 8,48 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Volkswagen (VW) vz-Aktie wird bei 134,70 EUR angegeben.

Am 01.08.2024 äußerte sich Volkswagen (VW) vz zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 6,21 EUR gegenüber 6,48 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,10 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 83,34 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 80,06 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Volkswagen (VW) vz wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 30.10.2024 vorlegen. Am 29.10.2025 wird Volkswagen (VW) vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 28,81 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Top-Verdiener im DAX: So hoch sind die Gehälter der Vorstände

Optimismus in Frankfurt: DAX schließt in der Gewinnzone

Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX gibt schlussendlich nach