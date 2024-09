Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Vormittag gesucht

Kursverlauf

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Volkswagen (VW) vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 89,86 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Volkswagen (VW) vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,7 Prozent auf 89,86 EUR. Kurzfristig markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 89,98 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 89,90 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 21.155 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 128,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.04.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie somit 30,12 Prozent niedriger. Am 10.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 87,72 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2,38 Prozent sinken.

Volkswagen (VW) vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 9,06 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 8,53 EUR belaufen. Analysten bewerten die Volkswagen (VW) vz-Aktie im Durchschnitt mit 129,20 EUR.

Am 01.08.2024 äußerte sich Volkswagen (VW) vz zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,21 EUR. Im Vorjahresviertel waren 6,48 EUR je Aktie erzielt worden. Volkswagen (VW) vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 83,34 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 80,06 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 30.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Volkswagen (VW) vz veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Volkswagen (VW) vz-Anleger Experten zufolge am 29.10.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2024 28,45 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

