Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz gibt am Donnerstagmittag ab

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,1 Prozent auf 106,20 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 3,1 Prozent auf 106,20 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die Volkswagen (VW) vz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 106,00 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 108,75 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 594.321 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Am 15.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 133,42 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Volkswagen (VW) vz-Aktie 25,63 Prozent zulegen. Am 27.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 97,83 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,88 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 9,06 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,18 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 145,56 EUR an.

Volkswagen (VW) vz gewährte am 30.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 6,52 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 8,40 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 76,20 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 75,46 Mrd. EUR.

Voraussichtlich am 01.08.2024 dürfte Volkswagen (VW) vz Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 24.07.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 29,91 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

