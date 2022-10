Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz präsentiert sich am Donnerstagmittag fester

Um 12:22 Uhr ging es für das Volkswagen (VW) vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 124,90 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 125,48 EUR. Bei 122,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 198.885 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 208,35 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2021). 40,05 Prozent Plus fehlen der Volkswagen (VW) vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 05.07.2022 auf bis zu 120,56 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,60 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 204,93 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Volkswagen (VW) vz am 28.07.2022 vor. Das EPS wurde auf 7,46 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 9,70 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat Volkswagen (VW) vz im vergangenen Quartal 69.543,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Volkswagen (VW) vz 67.293,00 EUR umsetzen können.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2022 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können Volkswagen (VW) vz-Anleger Experten zufolge am 26.10.2023 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 34,30 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Porsche-Aktien erholt dank MSCI-World-Aufnahme und Kaufempfehlung

VW-Aktie tiefer: Volkswagen-Konzern will Milliarden-Joint-Venture mit chinesischer KI-Firma

Porsche-Aktie deutlich tiefer: VW nimmt mit Porsche-IPO Milliarden ein - Banken konnten Porsche-Stützkäufe wegen guter Kursentwicklung frühzeitig einstellen

