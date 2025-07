Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Vormittag mit Kursplus

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Zuletzt konnte die Aktie von Volkswagen (VW) vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 90,20 EUR.

Das Papier von Volkswagen (VW) vz legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 90,20 EUR. Bei 90,30 EUR markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 90,16 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Volkswagen (VW) vz-Aktie belief sich zuletzt auf 72.105 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.03.2025 bei 114,20 EUR. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 26,61 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 29.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 78,86 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,57 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,72 EUR. Im Vorjahr erhielten Volkswagen (VW) vz-Aktionäre 6,36 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 114,60 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Am 30.04.2025 hat Volkswagen (VW) vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,69 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,78 Prozent auf 77,56 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 75,46 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Volkswagen (VW) vz-Bilanz für Q2 2025 wird am 25.07.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 23.07.2026.

In der Volkswagen (VW) vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 19,05 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

