Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz reagiert am Freitagmittag positiv

Das Papier von Volkswagen (VW) vz konnte um 12:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 124,78 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 126,90 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 126,90 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Volkswagen (VW) vz-Aktien beläuft sich auf 264.826 Stück.

Am 27.10.2021 markierte das Papier bei 208,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 40,11 Prozent Plus fehlen der Volkswagen (VW) vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 120,56 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 3,50 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 204,93 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Volkswagen (VW) vz am 28.07.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 7,46 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 9,70 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 69.543,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 67.293,00 EUR in den Büchern gestanden.

Volkswagen (VW) vz wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 28.10.2022 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 26.10.2023 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 34,30 EUR je Aktie in den Volkswagen (VW) vz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

