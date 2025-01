Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz schiebt sich am Donnerstagmittag vor

Kursverlauf

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Volkswagen (VW) vz-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Das Papier von Volkswagen (VW) vz legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 93,58 EUR. Der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 94,60 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 94,06 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 270.708 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (128,60 EUR) erklomm das Papier am 04.04.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 37,42 Prozent hinzugewinnen. Am 29.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 78,86 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 15,73 Prozent würde die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Volkswagen (VW) vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,44 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Volkswagen (VW) vz 9,06 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 108,30 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Volkswagen (VW) vz gewährte am 30.10.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,42 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 7,76 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 78,48 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 78,85 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 18.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 22,12 EUR je Aktie belaufen.

