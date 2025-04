Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittag mit Abschlägen

Volkswagen (VW) vz im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Zuletzt ging es für die Volkswagen (VW) vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 88,50 EUR.

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 88,50 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 87,12 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 88,48 EUR. Bisher wurden via XETRA 249.405 Volkswagen (VW) vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 123,95 EUR erreichte der Titel am 29.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 40,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 78,86 EUR. Dieser Wert wurde am 29.11.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 10,89 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 6,36 EUR an Volkswagen (VW) vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,54 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 116,40 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Volkswagen (VW) vz veröffentlichte am 11.03.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 6,25 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Volkswagen (VW) vz noch ein Gewinn pro Aktie von 9,31 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 87,38 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 87,18 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Volkswagen (VW) vz wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 30.04.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 06.05.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 21,81 EUR je Aktie belaufen.

