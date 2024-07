Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz fällt am Dienstagnachmittag

So entwickelt sich Volkswagen (VW) vz

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,4 Prozent auf 106,65 EUR ab.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte um 15:51 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 106,65 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gab in der Spitze bis auf 106,35 EUR nach. Mit einem Wert von 107,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 297.275 Volkswagen (VW) vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 128,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 20,58 Prozent Plus fehlen der Volkswagen (VW) vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 97,83 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 9,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 9,06 EUR an Volkswagen (VW) vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,73 EUR aus. Analysten bewerten die Volkswagen (VW) vz-Aktie im Durchschnitt mit 139,80 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Volkswagen (VW) vz am 30.04.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,52 EUR, nach 8,40 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 75,46 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 76,20 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Volkswagen (VW) vz am 01.08.2024 präsentieren. Volkswagen (VW) vz dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 24.07.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 29,99 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

