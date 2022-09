Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz tendiert am Freitagmittag tiefer

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie wies um 12:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 145,38 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bisher bei 144,70 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 147,50 EUR. Von der Volkswagen (VW) vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 484.949 Stück gehandelt.

Am 27.10.2021 markierte das Papier bei 208,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit einem Kursplus von 30,22 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 05.07.2022 Kursverluste bis auf 120,56 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 20,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 211,47 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Am 28.07.2022 lud Volkswagen (VW) vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Das EPS lag bei 7,46 EUR. Im letzten Jahr hatte Volkswagen (VW) vz einen Gewinn von 9,70 EUR je Aktie eingefahren. Volkswagen (VW) vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 69.543,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 67.293,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Volkswagen (VW) vz am 27.10.2022 präsentieren. Experten kalkulieren am 26.10.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von Volkswagen (VW) vz.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 34,44 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

