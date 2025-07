Volkswagen (VW) vz Aktie News: Anleger greifen bei Volkswagen (VW) vz am Donnerstagnachmittag zu

Volkswagen (VW) vz im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 91,40 EUR zu.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 91,40 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 91,82 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 90,70 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Volkswagen (VW) vz-Aktien beläuft sich auf 307.021 Stück.

Bei 114,20 EUR markierte der Titel am 11.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,95 Prozent. Am 29.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 78,86 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 13,72 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,57 EUR. Im Vorjahr hatte Volkswagen (VW) vz 6,36 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 114,70 EUR.

Am 30.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,69 EUR gegenüber 6,55 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) vz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,78 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 77,56 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 75,46 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.07.2025 erfolgen. Schätzungsweise am 23.07.2026 dürfte Volkswagen (VW) vz die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Volkswagen (VW) vz-Gewinn für das Jahr 2025 auf 17,92 EUR je Aktie.

