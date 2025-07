Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Donnerstagvormittag mit Aufschlag

So bewegt sich Volkswagen (VW) vz

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 90,62 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 90,62 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 90,74 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 90,70 EUR. Bisher wurden via XETRA 43.166 Volkswagen (VW) vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 114,20 EUR erreichte der Titel am 11.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 20,65 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.11.2024 bei 78,86 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,98 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 6,36 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,57 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 114,70 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Volkswagen (VW) vz veröffentlichte am 30.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 3,69 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Volkswagen (VW) vz 6,55 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,78 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 77,56 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 75,46 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Volkswagen (VW) vz am 25.07.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 23.07.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 17,92 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

