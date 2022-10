Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz zeigt sich am Montagvormittag freundlich

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr in Grün und gewann 1,9 Prozent auf 126,68 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 126,90 EUR. Bei 126,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 60.643 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 208,35 EUR erreichte der Titel am 27.10.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 39,20 Prozent über dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 05.07.2022 Kursverluste bis auf 120,56 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 5,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 203,93 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Volkswagen (VW) vz am 28.07.2022 vor. Das EPS wurde auf 7,46 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 9,70 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 69.543,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 3,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 67.293,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 28.10.2022 dürfte Volkswagen (VW) vz Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Volkswagen (VW) vz dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 26.10.2023 präsentieren.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Volkswagen (VW) vz ein EPS in Höhe von 34,30 EUR in den Büchern stehen haben wird.

