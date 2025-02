Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Vormittag mit angezogener Handbremse

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz zeigt sich am Dienstagvormittag ohne große Bewegung. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 100,45 EUR.

Bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie ließ sich um 09:06 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 100,45 EUR. Kurzfristig markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 101,05 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Das bisherige Tagestief markierte Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 100,40 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 100,75 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 23.988 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Bei 128,60 EUR erreichte der Titel am 05.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 28,02 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 29.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 78,86 EUR. Mit Abgaben von 21,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Volkswagen (VW) vz-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 9,06 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,47 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 111,29 EUR.

Am 30.10.2024 legte Volkswagen (VW) vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Es stand ein EPS von 2,42 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Volkswagen (VW) vz noch ein Gewinn pro Aktie von 7,76 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) vz in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,47 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 78,48 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 78,85 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 11.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 17.03.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 22,03 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

