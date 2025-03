Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Vormittag mit Kursplus

So bewegt sich Volkswagen (VW) vz

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Volkswagen (VW) vz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 108,85 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Volkswagen (VW) vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 108,85 EUR zu. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 109,10 EUR aus. Bei 109,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 18.437 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (128,60 EUR) erklomm das Papier am 05.04.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 18,14 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 78,86 EUR am 29.11.2024. Mit Abgaben von 27,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 9,06 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,60 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 115,70 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 11.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,25 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 9,31 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 87,38 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Volkswagen (VW) vz einen Umsatz von 87,18 Mrd. EUR eingefahren.

Volkswagen (VW) vz wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 30.04.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 06.05.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2025 24,91 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

