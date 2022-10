Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Vormittag in Grün

Das Papier von Volkswagen (VW) vz konnte um 09:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 130,92 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 131,92 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 131,50 EUR. Der Tagesumsatz der Volkswagen (VW) vz-Aktie belief sich zuletzt auf 25.528 Aktien.

Am 27.10.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 208,35 EUR an. Gewinne von 37,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 120,56 EUR fiel das Papier am 05.07.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 8,59 Prozent Luft nach unten.

Analysten bewerten die Volkswagen (VW) vz-Aktie im Durchschnitt mit 201,60 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Volkswagen (VW) vz am 28.07.2022 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,46 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 9,70 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,34 Prozent auf 69.543,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 67.293,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Volkswagen (VW) vz-Bilanz für Q3 2022 wird am 28.10.2022 erwartet. Am 26.10.2023 wird Volkswagen (VW) vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 34,81 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Teerapun / Shutterstock.com