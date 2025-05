Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Volkswagen (VW) vz im Fokus

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 98,56 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 98,56 EUR. Im Tageshoch stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 98,70 EUR. Bei 97,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 460.993 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.05.2024 bei 123,95 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 25,76 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Volkswagen (VW) vz-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 78,86 EUR. Dieser Wert wurde am 29.11.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 24,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Volkswagen (VW) vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,26 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Volkswagen (VW) vz 6,36 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 113,80 EUR.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 3,65 EUR. Im letzten Jahr hatte Volkswagen (VW) vz einen Gewinn von 6,52 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Volkswagen (VW) vz im vergangenen Quartal 77,56 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Volkswagen (VW) vz 75,46 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 25.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Volkswagen (VW) vz veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Volkswagen (VW) vz-Anleger Experten zufolge am 23.07.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 20,61 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

