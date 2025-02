Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz reagiert am Freitagmittag positiv

Blick auf Volkswagen (VW) vz-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Volkswagen (VW) vz. Zuletzt wies die Volkswagen (VW) vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 98,50 EUR nach oben.

Um 11:48 Uhr wies die Volkswagen (VW) vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 98,50 EUR nach oben. Der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 98,50 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 97,58 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 147.174 Volkswagen (VW) vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 128,60 EUR an. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 23,41 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 78,86 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit einem Verlust von 19,94 Prozent wieder erreichen.

Für Volkswagen (VW) vz-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 9,06 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,47 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 111,71 EUR aus.

Volkswagen (VW) vz gewährte am 30.10.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Volkswagen (VW) vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,42 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 7,76 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 78,48 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Volkswagen (VW) vz 78,85 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 11.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 17.03.2026.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Volkswagen (VW) vz ein EPS in Höhe von 22,02 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

