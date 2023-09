Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Donnerstagmittag im Minusbereich

So entwickelt sich Volkswagen (VW) vz

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Volkswagen (VW) vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 111,36 EUR abwärts.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 111,36 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 110,98 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 111,30 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 164.436 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (149,72 EUR) erklomm das Papier am 23.09.2022. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 34,45 Prozent hinzugewinnen. Am 08.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 104,48 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie 6,18 Prozent sinken.

Analysten bewerten die Volkswagen (VW) vz-Aktie im Durchschnitt mit 154,27 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Volkswagen (VW) vz am 27.07.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,48 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 6,42 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 80.059,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 69.543,00 EUR umgesetzt.

Am 26.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 25.10.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2023 30,80 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

